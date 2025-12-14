Парикмахер рассказала о новом тренде у россиянок

Cедина стала новым трендом у россиянок, заявила парикмахер-колорист Любовь Бей. По ее словам, которые передает Lenta.ru, многие отказались от окрашивания, чтобы сохранить качество волос и ради экономии времени.

Высокая мода, кино, соцсети показали: окрашивание в «седой», стальные боб-каре, холодные пикси — это ультрасовременно. Когда видишь, как сияет идеально ухоженная седина, понимаешь: дело не в возрасте, а в работе с текстурой, светом и уходом, — пояснила она.

Ранее стилист Анастасия Подрезкова заявила, что в гардероб этой зимой следует добавить джинсы клеш, спортивный и брючный костюмы, универсальное платье, рубашку, лонгслив и футболку. Для активных прогулок в морозы эксперт посоветовала надевать пуховик.

В качестве самой комфортной и теплой обуви она порекомендовала угги или дутики. А для выхода в свет или на работу лучше выбрать сапоги, например жокейские, казаки или с широким голенищем в гармошку. Зимой важно не забывать о шапках, шарфах и манишках, подытожила стилист.