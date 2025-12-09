ТИЭФ'25
Стилист дала советы по созданию трендового зимнего гардероба

Стилист Подрезкова призвала добавить джинсы клеш в зимний гардероб

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В гардероб этой зимой следует добавить джинсы клеш, спортивный и брючный костюмы, универсальное платье, рубашку, лонгслив и футболку, заявила «Вечерней Москве» стилист Анастасия Подрезкова. Для активных прогулок в морозы эксперт посоветовала надевать пуховик.

Самая актуальная модель джинсов этой зимы — клеш в винтажном стиле. Но вы не прогадаете, если выберете свободную модель в пол. Рубашка, лонгслив и футболка уместны в классическом исполнении с костюмом, а в повседневном — с джинсами и спортивными вещами. Можно в этот список добавить универсальное боди, — посоветовала Подрезкова.

В качестве самой комфортной и теплой обуви она порекомендовала угги или дутики. А для выхода в свет или на работу лучше выбрать сапоги, например, жокейские, казаки или с широким голенищем в гармошку. Зимой важно не забывать о шапках, шарфах и манишках, подытожила стилист.

Ранее стилист Ксения Кожемяк посоветовала зимой носить под юбкой однотонные легинсы или очень плотные колготки. Поверх них можно надеть шерстяные высокие гольфы светлых оттенков, а ноги при этом утеплить низкими уггами.

