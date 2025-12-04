Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стилист дала советы, как правильно носить юбки в холодное время года

Стилист Кожемяк: в зимний период под юбки лучше надевать однотонные легинсы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В зимний период под юбкой рекомендуется носить однотонные легинсы или очень плотные колготки, заявила «Вечерней Москве» стилист Ксения Кожемяк. Поверх них можно надеть шерстяные высокие гольфы светлых оттенков, а ноги при этом утеплить низкими уггами.

Короткие юбки лучше сочетать с сапогами и длинной верхней одеждой, подчеркнула Кожемяк. Она посоветовала зимой акцентировать внимание на шерстяных, замшевых и кожаных моделях.

Еще один зимний вариант — длинная юбка из денима, добавила эксперт. Однако под нее нужны плотные колготки или термобелье. Помимо этого, в холодное время года допустимо носить модели из вельвета и трикотажа. Для долгих прогулок подойдут стеганые или дутые юбки.

Ранее Кожемяк посоветовала при выборе пуховиков отдавать предпочтение изделиям с натуральным наполнением. По ее словам, такие модели обладают хорошей теплоизоляцией, но при этом имеют среднюю тяжесть.

