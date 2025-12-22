Стилист дала несколько советов, в чем встретить Новый год дома

Новый год-2026
Для празднования Нового года в домашней обстановке можно одеться в атласное кимоно, заявила NEWS.ru персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова. По ее словам, комплект из брюк с резинкой и свободной рубашки в свою очередь может стать элегантной альтернативой халату.

Уберите халаты в дальний шкаф. Домашние праздники чаще проходят в камерном, расслабленном формате, поэтому и образ для приема гостей сегодня строится вокруг комфорта и аккуратности. При этом не обязательно надевать платье, даже удобный комплект может выглядеть празднично за счет продуманных деталей и ткани. Один из самых универсальных вариантов — комплект из брюк на резинке и свободной рубашки или кимоно. Костюм может быть выполнен из бархатистого или атласного материала: такая фактура добавит образу нарядности без потери комфорта. Брюки лучше выбирать прямого или широкого силуэта, — посоветовала Жарикова.

Она указала, что для создания праздничного образа достаточно украшений или одного эффектного элемента. По словам стилиста, это может быть юбка с пайетками и оверсайз-футболка, кардиган с перьями на рукавах или сверкающая бижутерия. Жарикова заключила, что праздничное настроение легко создать с помощью новогодних аксессуаров: очков, ободков или шапочек.

Ранее стилист Никита Карстен заявил, что отсылки к 1980-м и 1990-м годам, а также к русскому фольклору будут популярны в грядущем Новом году. Он рекомендовал обратить внимание на ретровеяния.

