03 февраля 2026 в 23:49

В Белом доме рассказали о позиции Индии по поводу закупки нефти у США

Ливитт: Индия согласилась увеличить закупку нефти у США

Кэролайн Ливитт Кэролайн Ливитт Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Индия согласилась закупать у Соединенных Штатов больше нефти, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди обязался сократить приобретение нефти из России, передает Fox News.

Премьер-министр Моди обязался закупать американскую энергию, транспорт и сельскохозяйственную продукцию на $500 млрд, — сказала Ливитт.

При этом сам Нарендра Моди по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом проигнорировал его слова касательно якобы отказа Нью-Дели от закупок российской нефти. Он также подтвердил, что для произведенных в Индии товаров со стороны США будет действовать сниженная скидка.

Тем временем в начале января стало известно, что поставки российской нефти в Индию выросли до 7,7 млн тонн, несмотря на санкции США. Это на 7% больше показателей аналогичного периода прошлого года и является рекордом с мая 2025-го. Рост закупок в РФ происходит на фоне ужесточения санкционной политики Вашингтона: с 21 ноября США ввели угрозу вторичных санкций для контрагентов «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Одновременно с этим Индия резко увеличила импорт американской нефти — с 4,2 до 12,6% за месяц.

