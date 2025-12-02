«Очень оптимистично»: США прокомментировали мирное соглашение на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа оптимистично настроена в отношении достижения мирного урегулирования на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она подтвердила, что ключевые положения будущего соглашения уже сформулированы в письменном виде.

Администрация настроена очень оптимистично. Весь аппарат прецидента, включая (спецпосланника президента США Стива. — NEWS.ru) Уиткоффа, госсекретаря Марко Рубио, вице-президента (Джей Ди Вэнса. — NEWS.ru) и самого президента, а также (главу Пентагона Пита. — NEWS.ru) Хегсета, невероятно много работал над этим, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что администрация США хотела решить спорные вопросы, касающиеся территорий и гарантий безопасности для Киева, на консультациях с украинской делегацией в воскресенье, 30 ноября, в американском штате Флорида. Источник, близкий к ситуации, отмечал, что стороны уже достигли предварительных договоренностей по всем вопросам, кроме указанных двух, на встрече в Женеве. Обновленный план предоставят президенту РФ Владимиру Путину в Москве.