В Белом доме раскрыли приоритетную задачу Трампа

Возведение бального зала в Белом доме является сейчас главным приоритетом для президента США Дональда Трампа, заявила на брифинге для прессы пресс-секретарь его администрации Кэролайн Ливитт. По ее словам, американский лидер в душе является строителем.

На данные момент <…> бальный зал является главным приоритетом президента, — сообщила Ливитт журналистам.

Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что Трамп всегда думает о том, что можно было бы улучшить в своей официальной резиденции. При этом Ливитт уточнила, что на настоящий момент у американского лидера не имеется каких-либо планов по капитальной перестройке других помещений главного здания США.

Ранее планы Трампа построить бальный зал в Белом доме подверглись критике. При этом на эту инициативу планируют выделить $200 млн (свыше 16 млрд рублей). Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что таким образом правительство забирает деньги у тех, кто в них нуждается.

До этого стало известно, что цена так называемой американской мечты — совокупной стоимости достижения ключевых жизненных целей в США — превысила $5 млн (422 млн рублей). По словам аналитиков, этот показатель вырос на $600 тыс. (50,6 млн рублей) по сравнению с 2024 годом и демонстрирует почти 50%-й рост за два года.