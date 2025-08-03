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03 августа 2025 в 09:47

В США резко осудили планы Трампа по созданию бального зала в Белом доме

Hill: в США осудили план по выделению $200 млн на бальный зал в Белом доме

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

В США подвергли резкой критике планы президента страны Дональда Трампа по созданию в Белом доме бального зала, сообщила газета The Hill. При этом на эту инициативу планируют выделить $200 млн (свыше 16 млрд рублей). Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что таким образом правительство забирает деньги у тех, кто в них нуждается.

Такая же суть была заложена и в DOGE, друзья. Забирать у вас и отдавать их не тем, кто в них нуждается, а «большим шишкам», — сказал Шумер.

Газета добавила, что планы по строительству зала могут быть попыткой отвлечь людей от дела финансиста Джеффри Эпштейна. Тем не менее работы по созданию нового помещения начнутся в сентябре, оно будет расположено рядом с восточным крылом Белого дома. Средства на строительство выделят из личных средств Трампа и из пожертвований.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований США скрыло из досье Джеффри Эпштейна имя Дональда Трампа. В период проведения расследования нынешний глава государства считался частным лицом, поэтому на него распространялись законы о защите персональных данных.

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