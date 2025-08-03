В США резко осудили планы Трампа по созданию бального зала в Белом доме Hill: в США осудили план по выделению $200 млн на бальный зал в Белом доме

В США подвергли резкой критике планы президента страны Дональда Трампа по созданию в Белом доме бального зала, сообщила газета The Hill. При этом на эту инициативу планируют выделить $200 млн (свыше 16 млрд рублей). Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что таким образом правительство забирает деньги у тех, кто в них нуждается.

Такая же суть была заложена и в DOGE, друзья. Забирать у вас и отдавать их не тем, кто в них нуждается, а «большим шишкам», — сказал Шумер.

Газета добавила, что планы по строительству зала могут быть попыткой отвлечь людей от дела финансиста Джеффри Эпштейна. Тем не менее работы по созданию нового помещения начнутся в сентябре, оно будет расположено рядом с восточным крылом Белого дома. Средства на строительство выделят из личных средств Трампа и из пожертвований.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований США скрыло из досье Джеффри Эпштейна имя Дональда Трампа. В период проведения расследования нынешний глава государства считался частным лицом, поэтому на него распространялись законы о защите персональных данных.