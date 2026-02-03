«Сделать невозможное возможным»: в США раскрыли «миссию» Трампа на Украине Ливитт: Трамп пытается сделать невозможное и добиться урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп пытается сделать «невозможное возможным» и добиться разрешения украинского кризиса, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, которые приводит РИА Новости, главе государства удалось добиться аналогичного результата на Ближнем Востоке.

Спецпосланник [американского лидера Стивен] Уиткофф, [зять главы администрации США, предприниматель] Джаред Кушнер и президент Трамп сделали невозможное возможным в плане [обеспечения] мира на Ближнем Востоке. И я знаю, что они стремятся добиться того же применительно к войне России и Украины, — подчеркнула Ливитт.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин сообщил, что Венгрия и Чехия могут оказать помощь американскому президенту в остановке кризиса на Украине. Он также отметил, что вклад в завершение противостояния могут сделать Словакия и Италия, которые выступают за восстановление отношений с РФ.

Также генсек НАТО Марк Рютте заявил, что НАТО перейдет к полноценной военной поддержке Украины только после подписания мирного договора. Так он отложил ввод войск и авиации Альянса до тех пор, пока боевые действия в стране не прекратятся.