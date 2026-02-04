Стало известно, кого США отправили на переговоры с Россией и Украиной

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Следующий раунд трехсторонней встречи пройдет в Абу-Даби 4 февраля.

Поэтому спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров, — заявила Левитт.

Ранее стало известно, что самолет с эмблемой специального летного отряда России приземлился в Абу-Даби. В материале уточняется, что пассажиры воздушного судна — российская делегация.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби. По его словам, она понимает, что Киеву нужно временное перемирие, а не полноценное урегулирование конфликта, потому ее задача — затянуть или сорвать переговоры.

Кроме того, следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может вновь состояться в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.