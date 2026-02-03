В Британии раскрыли коварный план Каллас по переговорам в Абу-Даби Меркурис: Каллас хочет сорвать новый раунд переговоров России и Украины в ОАЭ

Глава евродипломатии Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, она понимает, что Киеву нужно временное перемирие, а не полноценное урегулирование конфликта, потому его задача — затянуть или сорвать переговоры.

Что касается Украины, то она (Каллас. — NEWS.ru) ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и неустойчивая, и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а, значит, их надо затянуть, ну или сорвать, если получится, — отметил Меркурис.

Аналитик уверен, что Каллас хочет попробовать сыграть на российско-украинских разногласиях, чтобы президент Украины Владимир Зеленский смог затянуть переговорный процесс. Он добавил, что расчет в этом случае направлен на действия Москвы, которая в ответ может признать невозможность мирного урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может вновь состояться в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.