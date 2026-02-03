Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 09:48

В Британии раскрыли коварный план Каллас по переговорам в Абу-Даби

Меркурис: Каллас хочет сорвать новый раунд переговоров России и Украины в ОАЭ

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Глава евродипломатии Кая Каллас может попытаться сорвать новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Абу-Даби, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, она понимает, что Киеву нужно временное перемирие, а не полноценное урегулирование конфликта, потому его задача — затянуть или сорвать переговоры.

Что касается Украины, то она (Каллас. — NEWS.ru) ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и неустойчивая, и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а, значит, их надо затянуть, ну или сорвать, если получится, — отметил Меркурис.

Аналитик уверен, что Каллас хочет попробовать сыграть на российско-украинских разногласиях, чтобы президент Украины Владимир Зеленский смог затянуть переговорный процесс. Он добавил, что расчет в этом случае направлен на действия Москвы, которая в ответ может признать невозможность мирного урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может вновь состояться в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.

Европа
Кая Каллас
планы
мирные переговоры
Абу-Даби
срывы
затягивание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля
Иран может пойти на большую уступку США
Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери
Стало известно, что грозит убийце девятилетнего Паши в Санкт-Петербурге
В МИД России исключили демарши за полтора дня до истечения срока ДСНВ
Маск заявил о начале в США гражданской войны
Дети депутата Госдумы Дорошенко фигурируют в уголовном деле о мошенничестве
В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне
«Лечение рака без химиотерапии»: глава РАН рассказал о прорывной разработке
Жительница Новосибирска хочет добиться компенсации за смерть дочери в ДТП
На Западе решили, как будут отвечать на нарушение перемирия на Украине
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 февраля: где сбои в России
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб
Криминалист ответил, кто мог подтолкнуть ученика к нападению на школу в Уфе
Вулкан Шивелуч получил красный код авиационной опасности
Бывший завод General Motors в Шушарах больше не простаивает
Ученик гимназии в Уфе поделился пугающими подробностями нападения на школу
Погода в Москве во вторник, 3 февраля: мороз ослабнет уже к вечеру?
Матерей и погибших новорожденных в Новокузнецке направят на экспертизы
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.