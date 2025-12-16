Стилист дал советы, в каком образе отметить Новый год Стилист Карстен: отсылки к 1990-м годам станут трендом грядущего праздника

Отсылки к 1980-м и 1990-м годам, а также русскому фольклору станут трендом грядущего Нового года, рассказал «Радио 1» стилист Никита Карстен. Он посоветовал присмотреться к ретро-моделям.

Бархат вернулся в моду, как и шелк, атлас. Вся стилистика 80-х, 90-х снова с нами. Очень классно, если вы найдете платье из бархата с акцентом на талию, — рассказал Карстен.

Стилист отметил, что при выборе наряда всегда необходимо отталкиваться от собственной индивидуальности. По его словам, также стоит учесть обстановку во время встречи Нового года.

Ранее стилист Елизавета Прокопенко рассказала, что в год огненной лошади трендовыми цветами станут красный и оранжевый. Она посоветовала адаптировать моду, основываясь на нюансах собственной внешности.