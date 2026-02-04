Сын убил: как жила и ушла звезда фильма «Тени исчезают в полдень» Завьялова

4 февраля исполняется 90 лет со дня рождения советской актрисы Александры Завьяловой. Зрители старшего поколения помнят ее по роли Пистимеи в фильме «Тени исчезают в полдень» кинорежиссеров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова. Почему после съемок артистка попала в «черные списки», действительно ли она встречалась с американским миллионером и кто ее убил — в материале NEWS.ru.

Как Завьялова попала в кино

Завьялова родилась 4 февраля 1936 года в селе Титовка Тамбовской области в семье крестьян. Дочь актрисы Татьяна Бучкина рассказывала в интервью журналу «Караван историй», что отец Александры Семен Завьялов происходил из купеческой семьи. Мать родила ее поздно, в 40 лет. Сама Завьялова в этом же возрасте стала мамой сына Петра, который позже убил ее.

В жизни Александры было много мистики. По словам экспертов, нечто колдовское виделось даже во внешности актрисы. «Что-то зловещее и притягательное, настоящая ведьма. Возможно, недаром в советском кино она первой стала играть роли роковых красоток», — рассказал NEWS.ru историк кино Александр Шпагин.

Впервые роль этакой «ведьмы» артистка сыграла в фильме «Люди на мосту», который стал ее дебютом в кино. После окончания Ленинградского театрального института имени Островского Завьялова, как и многие молодые актрисы, отослала свои фото на киностудию «Мосфильм». По словам дочери Татьяны, в картотеке ее приметила ассистентка режиссера картины и предложила эту роль. «В Завьяловой сплеталось белое и черное, добро и зло. Именно это притягивало режиссеров. Это колдовское. В фильме „Алешкина любовь“, в роли стрелочницы Зинки, она — такой эквивалент деревенской роковой красотки», — заявил Шпагин.

Этот фильм стал вторым в фильмографии актрисы. После съемок режиссер ленты Александр Зархи подошел к Завьяловой и сказал, что она будет очень много сниматься. Так и случилось. Дальше были фильмы «Хлеб и розы», «Ждите писем», «Будни и праздники», «Одиночество», «Фро», ради работы в котором актриса согласилась стать блондинкой.

Александра Семеновна была очень востребована у режиссеров с 1959 по 1971 год, стала буквально суперзвездой. В начале 1960-х в Россию приехал популярный американский фотограф Филипп Халсман. «Он искал среди наших актрис благородное лицо и выбрал маму», — рассказывала дочь артистки Татьяна. Так Завьялова попала на обложку журнала Life. На западе ее называли советской Джиной Лоллобриджидой.

Александра Завьялова в роли Пистимеи Морозовой в фильме Валерия Ускова и Владимира Краснопольского «Тени исчезают в полдень» Фото: РИА Новости

Что происходило в личной жизни Завьяловой

В 1971 году актриса сыграла роль Пистимеи в фильме «Тени исчезают в полдень». С этого момента ее карьера будто остановилась. Эксперты отмечают, что сценаристы словно прописали дальнейшую жизнь самой Завьяловой. Героиня, как мы помним по сюжету, фактически сходит с ума. «Уже на момент съемки этой картины по поведению Завьяловой было понятно, что у нее проблемы со здоровьем. Но это ей даже помогло, подходило к роли надломленной и озлобленной Пистимеи. У актрисы были все признаки заболевания», — полагает Шпагин.

По его словам, после съемок в картине «Тени исчезают в полдень» Александра Семеновна попала в списки «неблагонадежных» актрис, от которых не знаешь, чего ожидать.

В конце 1990-х в интервью «Экспресс-газете» артистка рассказывала о якобы своем романе с американским миллионером Отелло Черезолли. Познакомились они будто бы в самолете Москва — Одесса, позже столкнулись в гостинице — и закрутилось. Лавстори случилась, по словам актрисы, когда она была замужем за художником Дмитрием Бучкиным. С иностранцем, утверждала Завьялова, ее разлучили сотрудники КГБ. «Когда мы расставались, то оба рыдали. Отелло сразу же объявили персоной нон-грата, и он уехал в Нью-Йорк. А я от мужа ничего скрывать не стала. Сказала честно, что полюбила другого. Он воспринял это на удивление спокойно. И мы развелись», — говорила актриса.

Однако ее дочь в интервью утверждала, что развод случился из-за другого адюльтера матери — с режиссером фильма «Фро» Резо Эсадзе. «Если почитать интервью актрисы в девяностые, то она часто придумывает новые факты, путается, рассказывает о том, что было и чего не было», — отметил Шпагин.

Почему Завьялова попала в лечебницу

В 1975 году Завьялова родила сына Петра. О том, кто его отец, неизвестно даже дочке артистки. По ее мнению, практически сразу после родов у матери началась депрессия. Она не открывала двери даже педиатрам, которые приходили осмотреть малыша, не позволяла делать ему прививки. Однажды, когда актриса проявила агрессию, соседи вызвали скорую помощь.

Александру Семеновну увезли в клинику: по ее словам, пичкали таблетками, кололи препараты и не давали видеться с детьми. «Что я там вытерпела — страшно вспомнить. Мне не давали спать. Делали укол со снотворным, а потом будили. Детей ко мне не пускали. Я кричала, просила, но они (врачи. — NEWS.ru) закрывали двери», — говорила бывшая кинозвезда.

Пока она находилась в больнице, дочь забрал к себе отец, а сына отправили в интернат. Забрать его Завьялова смогла только через год. Перед выпиской из больницы ей дали вторую группу инвалидности.

Александра Завьялова (справа) Фото: Борис Кауфман/РИА Новости

Когда Завьялова в последний раз снялась в кино

В начале 1990-х Завьялова сыграла свою последнюю роль — в сериале «Белые одежды». По словам критика Шпагина, режиссер проекта Леонид Белозорович встретил актрису в коридорах «Ленфильма», узнал в ней ту самую Пистимею и предложил без проб роль секретарши Раечки. «Роль вроде и маленькая, но героиня появляется в каждой серии и, главное, запоминается. Она как этакая миссис Хадсон в „Шерлоке Холмсе“, весомая роль. Признаюсь, когда смотрел сериал, я даже не признал в секретарше Завьялову», — сообщил Шпагин.

За что сын убил Завьялову

По словам дочери актрисы, в сыне Пете Александра Семеновна буквально души не чаяла. Она разрешала ему все. В подростковом возрасте он связался с дурной компанией, начал злоупотреблять спиртным. Семья помогала ему — парня кодировали. По словам Татьяны, брат стал хорошим поваром. Но периодически срывался, не мог без алкоголя.

В преклонном возрасте Завьялова общалась с дочкой и внучками. О Пете говорила, что он — ее крест.

Трагедия случилась 3 февраля 2016 года, за сутки до 80-летнего юбилея актрисы. Сын пришел домой сильно пьяным. Мать начала высказывать ему претензии. В ответ он схватил со стола нож, пырнул ее в грудь. Татьяна вспоминала, как брат сам позвонил со словами: «Кажется, я ее убил». Он не помнил точно, что произошло.

Суд признал Петра виновным в убийстве матери. Ему дали восемь лет колонии строгого режима.

