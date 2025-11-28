Психолог назвал причины послеродовой депрессии

Повышенная требовательность и неготовность к трудностям материнства может привести к развитию послеродовой депрессии, рассказал «Общественной службе новостей» практикующий психолог кандидат психологических наук Михаил Хорс. Он отметил, что причиной такого состояния также может стать гормональный сбой.

Вообще период беременности — это уже довольно серьезное испытание. Заканчивается оно тем, что вроде бы женщина от бремени освобождается — беременность от слова бремя, — но на деле выясняется, что нет, не освободилась, — рассказал Хорс.

Психолог посоветовал матерям быть менее требовательными к себе и больше опираться на реальность, а не на идеальные ожидания. По его словам, именно несовпадение ожиданий и окружающей реальности зачастую вызывает наибольший стресс.

Ранее психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова рассказала, что в случае, если тревога приобрела характер расстройства, необходимо прибегнуть к помощи специалиста. Она добавила, что диагнозы могут быть разными.