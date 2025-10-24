Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 20:40

Россиянам раскрыли, когда тревога требует помощи психиатра

Психиатр Жесткова: переросшая в расстройство тревога требует помощи специалиста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае если тревога приобрела характер расстройства, необходимо прибегнуть к помощи специалиста, посоветовала в беседе с NEWS.ru психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова. Она добавила, что диагнозы могут быть разными.

Если это ПТСР, личностное тревожное, обсессивно-компульсивное или тревожно-депрессивное расстройства, здесь нужны медикаменты, обязательна помощь психиатра, — перечислила Жесткова.

Ранее психоаналитик Андрей Кашкарев заявил, что для того, чтобы уберечь себя от развития экологической тревоги, при которой человек испытывает особый страх перед природными катаклизмами, нужно сохранять критическое мышление. Он посоветовал дозировать информацию, выбирать лучшие ее источники, а также перепроверять прочитанное.

Специалист отметил, что можно отрепетировать план действий на случай экологической катастрофы. Осознание готовности повышает уверенность, пояснил эксперт. Для снижения экотревожности он также порекомендовал почаще заботиться о себе, близких и окружающем мире. К примеру, сократить объемы потребления, сохранять чистоту своего жилья или участвовать в экологических акциях.

тревога
тревожность
расстройства
психиатры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские пенсионеры объявили «войну» сделкам по недвижимости
Миллионная армия роботов Маска: когда начнется война андроидов
«Беспредел»: в Раде признали гибель украинцев от действий ТЦК
День Иверской иконы Божией Матери: когда отмечают, традиции и запреты
Какой холодильник выбрать: вместительный, компактный, экономичный
Какую зимнюю резину выбрать: шипы или «липучку», когда менять, какие штрафы
«Выставил дураком»: в Британии допустили, что Трамп мог обидеться на Путина
Италия собирается оказать Украине военную помощь
Крупнейший покупатель российской нефти присоединился к санкциям против РФ
В многоквартирном доме в Калмыкии произошел взрыв
ФСИН опровергла информацию о нападении на конвой в Казани
Какой матрас выбрать, чтобы быть бодрым, здоровым и выспавшимся
Муж и жена спустя шесть лет узнали, что они брат и сестра
Суд оправдал экс-мэра Стамбула по делу о коррупции
Во Франции сообщили о готовности вмешаться в конфликт на Украине
В Белоруссии заблокировали доступ к «ВКонтакте»
Фон дер Ляйен выступила с новым выпадом в адрес России
«Коалиция желающих» готовится к отправке контингента на Украину
До центра рукой подать. ВС РФ вошли в Херсон, ВСУ потеряли целый квартал
Военный обозреватель раскрыл, как человечество защитится от «армий роботов»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.