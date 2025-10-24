Россиянам раскрыли, когда тревога требует помощи психиатра

В случае если тревога приобрела характер расстройства, необходимо прибегнуть к помощи специалиста, посоветовала в беседе с NEWS.ru психиатр и психотерапевт Елизавета Жесткова. Она добавила, что диагнозы могут быть разными.

Если это ПТСР, личностное тревожное, обсессивно-компульсивное или тревожно-депрессивное расстройства, здесь нужны медикаменты, обязательна помощь психиатра, — перечислила Жесткова.

Ранее психоаналитик Андрей Кашкарев заявил, что для того, чтобы уберечь себя от развития экологической тревоги, при которой человек испытывает особый страх перед природными катаклизмами, нужно сохранять критическое мышление. Он посоветовал дозировать информацию, выбирать лучшие ее источники, а также перепроверять прочитанное.

Специалист отметил, что можно отрепетировать план действий на случай экологической катастрофы. Осознание готовности повышает уверенность, пояснил эксперт. Для снижения экотревожности он также порекомендовал почаще заботиться о себе, близких и окружающем мире. К примеру, сократить объемы потребления, сохранять чистоту своего жилья или участвовать в экологических акциях.