Полиция Молдавии прокомментировала сообщения о минировании поезда Полиция Молдавии: сообщения о минировании поезда Бухарест — Киев были ложными

Сообщение о минировании международного поезда, следовавшего из Бухареста в Киев, не подтвердилось. Проверка, проведенная пограничной полицией Молдавии, не выявила на борту состава никаких опасных предметов, указала пресс-служба правоохранительных органов республики.

Инцидент классифицирован как ложная угроза. Его зафиксировали на молдавско-украинской границе. Анонимный звонок с угрозой поступил в компанию «Украинские железные дороги», которая оперативно проинформировала об этом молдавских правоохранителей.

Поезд № 100 был остановлен для досмотра на контрольно-пропускном пункте «Вэлчинец» при выезде с территории Молдавии. Состав из четырех вагонов был тщательно обследован специалистами.

Проверка не подтвердила наличия опасных предметов в поезде. Тревога оказалась ложной, — информирует пресс-служба.

После завершения всех необходимых процедур движение поезда было возобновлено. Правоохранительные органы занимаются установлением личности лица, совершившего анонимный звонок, и выяснением его мотивов.

Ранее в Москве была проведена эвакуация посетителей и персонала из многофункционального комплекса «ВТБ Арена» на Ленинградском проспекте. Причиной стало анонимное сообщение о возможном минировании объекта, уточнили представители оперативных служб.