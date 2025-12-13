Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 23:26

Полиция Молдавии прокомментировала сообщения о минировании поезда

Полиция Молдавии: сообщения о минировании поезда Бухарест — Киев были ложными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сообщение о минировании международного поезда, следовавшего из Бухареста в Киев, не подтвердилось. Проверка, проведенная пограничной полицией Молдавии, не выявила на борту состава никаких опасных предметов, указала пресс-служба правоохранительных органов республики.

Инцидент классифицирован как ложная угроза. Его зафиксировали на молдавско-украинской границе. Анонимный звонок с угрозой поступил в компанию «Украинские железные дороги», которая оперативно проинформировала об этом молдавских правоохранителей.

Поезд № 100 был остановлен для досмотра на контрольно-пропускном пункте «Вэлчинец» при выезде с территории Молдавии. Состав из четырех вагонов был тщательно обследован специалистами.

Проверка не подтвердила наличия опасных предметов в поезде. Тревога оказалась ложной, — информирует пресс-служба.

После завершения всех необходимых процедур движение поезда было возобновлено. Правоохранительные органы занимаются установлением личности лица, совершившего анонимный звонок, и выяснением его мотивов.

Ранее в Москве была проведена эвакуация посетителей и персонала из многофункционального комплекса «ВТБ Арена» на Ленинградском проспекте. Причиной стало анонимное сообщение о возможном минировании объекта, уточнили представители оперативных служб.

минирование
поезда
тревога
обман
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два российских аэропорта на время закрыли небо
Мужчина внезапно умер в машине во время сильного ветра под Саратовом
Зеленский увидел реальный путь к миру на Украине
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 14 декабря 2025 года
Космонавту на МКС устроили сладкий сюрприз в честь профессионального юбилея
Самое дорогое в мире лекарство не помогло болеющему мальчику из Петербурга
Обнародована повестка переговоров премьера Британии и главы ЕК
«Царь зверей не защищен от гиен»: ВСУ убили льва в Васильевском зоопарке
Приметы 14 декабря — Наум Грамотник: как добиться успеха в учебе?
Приказано уничтожить: как Запад убивает русский язык в Европе
В Турции озвучили, что будет с Украиной после Нового года
Силы ПВО предотвратили масштабную атаку около 100 дронов ВСУ
«Полный коллапс»: в США озвучили плохие новости для Украины
Десятки государств не согласились сыграть роль миротворцев в Газе
Раскрыто состояние сбитых на переходе в Калининграде девушек
Полиция Молдавии прокомментировала сообщения о минировании поезда
Трамп резко прокомментировал гибель американских военных в Сирии
Силовики в Москве нагрянули на юбилейную вечеринку альманаха
Спасатели эвакуировали двух членов экипажа упавшего в Подмосковье самолета
В одном из российских аэропортов ввели дополнительные ограничения
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.