20 декабря 2025 в 12:09

В ДНР рассказали о бесчеловечной тактике ВСУ при отступлении

Кимаковский: ВСУ минировали подъезды домов при отступлении из Красноармейска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Солдаты ВСУ, отступая из Красноармейска, установили мины у подъездов жилых домов, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС. По его словам, в городе также были размещены растяжки и другие ловушки. Аналогичная ситуация наблюдается и в Димитрове.

Солдаты противника при отступлении из Красноармейска минировали подъезды многоквартирных домов, ставили растяжки и различного рода ловушки. Та же история наблюдается и в Димитрове, — сказал собеседник.

Ранее источники в российских силовых ведомствах заявил, что на Сумском направлении украинские воинские части были вынуждены спешно отходить на заранее подготовленные позиции. Отступать прищлось подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 129-й тяжелой механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Садки. Многие украинские военнослужащие покидали свои позиции, не имея достаточных запасов продовольствия и боеприпасов.

До этого спикер ВСУ Владислав Волошин заявил об отходе подразделений украинской армии от позиций возле пяти населенных пунктов в Запорожской области. По его словам, бойцы вынужденно пошли на этот шаг.

ВСУ
СВО
ВС РФ
минирование
Игорь Кимаковский
