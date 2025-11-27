День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 08:48

Отступление ВСУ на важном направлении превратилось в хаос

ВСУ в районе Садков Сумской области вынуждены отступать без вещей и боеприпасов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
В районе населенного пункта Садки на Сумском направлении подразделения 80-й десантно-штурмовой и 129-й тяжелой механизированной бригад ВСУ вынуждены в спешке отходить на подготовленные позиции, сообщили представители российских силовых ведомств в беседе с РИА Новости. По их информации, многие военнослужащие вынуждены отступать, не имея при себе необходимых запасов продовольствия и боеприпасов.

В районе Садков спешно откатываются на более выгодные позиции подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Многим приходится отходить без вещей, провизии и боеприпасов, — сказал источник.

Ранее представители российских силовых структур информировали, что в результате ударов российской армии подразделение Вооруженных сил Украины оказалось заблокированным на позициях в районе Андреевки Сумской области без средств связи и необходимых медикаментов. Источники уточняли, что речь идет именно о 158-й отдельной механизированной бригаде.

Также в районе Алексеевки была уничтожена половина личного состава штурмовой группы 71-й егерской бригады ВСУ. Такие потери стали следствием провальной контратаки украинских сил под Сумами.

ВСУ
СВО
Сумская область
солдаты
Отступление ВСУ на важном направлении превратилось в хаос
