24 ноября 2025 в 11:14

Удары российских солдат лишили ВСУ связи и лекарств под Сумами

ВСУ в районе Андреевки остались без средств связи и лекарств

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Бригада Вооруженных сил Украины осталась на позициях в районе Андреевки Сумской области без средств связи и лекарственных препаратов в результате ударов российской армии, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит ТАСС, речь идет о 158-й отдельной механизированной бригаде.

В районе Андреевки Сумской области от ударов российской авиации, «Солнцепеков» и артиллерии несет огромные потери 158-я отдельная механизированная бригада ВСУ. На позициях уничтожены средства связи и отсутствуют медицинские препараты, — отметил он.

Ранее в силовых структурах РФ сообщили, что половина штурмовой группы 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины ликвидирована в районе Алексеевки. Речь идет о результатах контратаки ВСУ под Сумами.

Также сообщалось, что насильно мобилизованные жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области массово дезертируют из рядов Вооруженных сил Украины. Как заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов, за последнее время к нему обратились более 50 украинцев по этому поводу.

ВСУ
Сумская область
лекарства
связь
