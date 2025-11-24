Международный муниципальный форум стран БРИКС
24 ноября 2025 в 08:13

Контратака ВСУ закончилась гибелью украинских штурмовиков под Сумами

ВС России ликвидировали половину штурмовой группы 71-й бригады ВСУ у Алексеевки

ВС Украины
Половина штурмовой группы 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины ликвидирована в районе Алексеевки, сообщили в силовых структурах РФ. По словам источника, которые приводит РИА Новости, речь идет о результатах контратаки ВСУ под Сумами.

Противник провел одну контратаку в направлении Алексеевки силами 71-й отдельной егерской бригады. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено 50% штурмовой группы, — отметил он.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске в Харьковской области. В силовых структурах РФ сообщили, что, в частности, была зафиксирована переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район поселка Вильча.

Также подразделения группировки войск «Восток» установили полный контроль над крупным опорным пунктом Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Гай в Днепропетровской области. Операция по взятию укрепленного объекта заняла всего 15 минут.

ВСУ
контратаки
Сумская область
ликвидации
