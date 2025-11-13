Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 07:00

Окруженных в Купянске солдат ВСУ шантажируют едой ради контратаки

Окруженных в Купянске солдат ВСУ заставляют контратаковать, мотивируя едой

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Командование ВСУ заставляет окруженных в Купянске солдат идти в контратаки под предлогом обеспечения едой, передает ТАСС. В материале сказано, что это следует из данных радиоперехватов, согласно записям, голодные бойцы просят передать им провизию, но получают отказ.

Мы неделю почти не ели. <...> Я поговорил с парнями, они все поклялись, что пойдут [в контратаку], но им нужно поесть и попить, — говорит один из военнослужащих.

Данные записывались на протяжении нескольких дней, сказано в материале. Как выяснили журналисты, провизию украинским солдатам так и не доставили.

Ранее стало известно, что до 80% личного состава штурмовой группы Вооруженных сил Украины было ликвидировано при попытке проведения контратаки в районе Сумской области. На данном направлении штурмовые подразделения российской группировки «Север» продвинулись вперед на 200 метров в лесополосах правого фланга наступления.

Тем временем выяснилось, что российские военные при освобождении населенных пунктов в Днепропетровской области столкнулись с изощренными методами минирования ВСУ. Противник массово использует самодельные взрывные устройства, искусно замаскированные под обычные предметы, включая деревянные элементы.

