SHOT сообщил о взрывах над российским курортным городом

12 января 2026 в 23:24

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о серии из трех-четырех взрывов над Анапой Краснодарского края. Канал со слов очевидцев написал, что средства противовоздушной обороны сбивают над акваторией Черного моря беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины.

Официальной реакции на эти сведения не было. Министерство обороны Российской Федерации информацию пока не комментировало.

SHOT сообщил, что громкие звуки со стороны Черного моря были зафиксированы около 20:10 мск и слышны до сих пор. Местные жители также рассказали каналу о ярких вспышках в небе и сирене воздушной опасности.

Ранее стало известно, что в Липецкой области над городом Ельцом силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака беспилотников. Как сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В результате падения обломков БПЛА в частном жилом секторе оказались повреждены окна в одном из домов. Еще один дрон упал на территории промышленной зоны.



