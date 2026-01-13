На Украине вновь не смогли утвердить кандидата на пост министра юстиции

Правящая на Украине фракция «Слуга народа» столкнулась с трудностями в кадровых перестановках. Депутатам не удалось утвердить выдвижение своего коллеги Дениса Маслова, предложенного на пост министра юстиции, написал в своем Telegram-канале депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

Вопрос о его назначении, которое планировалось на 13 января, был неожиданно отложен после вечернего заседания фракции 12 января. Официальной причиной переноса была названа необходимость найти замену Маслову на посту главы парламентского комитета по правовой политике.

Однако представители оппозиции усомнились в этом объяснении. По их мнению, реальная проблема заключается в отсутствии у правящей партии достаточного количества голосов в Верховной раде для проведения назначения.

Отложили вопрос по назначению Дениса Маслова. Официальная причина — якобы ищут замену на пост главы комитета, что, очевидно, не соответствует действительности, — отметил Железняк.

Должность министра юстиции остается вакантной с ноября прошлого года. Тогда в отставку был отправлен предыдущий глава ведомства, связанный с коррупционными скандалами.

Параллельно с этим в парламенте готовится рассмотрение других важных кадровых решений. Согласно имеющейся информации, могут быть произведены перестановки в должностях министра обороны, министра энергетики и первого вице-премьера. Также ожидается решение по назначению нового главы Фонда государственного имущества и возможное увольнение главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит беспрецедентное количество подозрений для действующих народных депутатов. Около 40 парламентариев эти подозрения получат в ближайшее время.