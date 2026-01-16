Атака США на Венесуэлу
Тимошенко раскрыла, кто сдал ее НАБУ со стороны Зеленского

Тимошенко заявила, что показания против нее в НАБУ дал депутат Копытин

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила, что показания против нее в Национальное антикоррупционное бюро по делу о взятке дал депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Игорь Копытин. Политик отметила, что парламентарий сам находится под давлением НАБУ, передает ТСН.

Сейчас мы сложили все эти пазлы, и могу сказать, что эта встреча была с господином Копытиным. Это народный депутат. Господин Копытин — это не просто депутат, по этому депутату есть уголовное дело в НАБУ. И он находится под давлением НАБУ, — рассказала Тимошенко.

Ранее стало известно, что суд не стал заключать под стражу лидера партии «Батькивщина». Ей назначили залог в размере 33 млн гривен (59 млн рублей). Прокуратура же настаивала на $1 млн (77 млн рублей). Тимошенко также запретили покидать Киевскую область и общаться с некоторыми депутатами.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Тимошенко всегда была вовлечена в коррупционные схемы. По его словам, он не удивился, когда узнал, что НАБУ предъявило ей новые обвинения.

