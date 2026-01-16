Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 15:53

Подозреваемая в коррупции Тимошенко осталась на свободе

Тимошенко оставили на свободе под залог в размере 33 млн гривен

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency/Global Look Press
Суд не стал заключать под стражу лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко по делу о коррупции, передает ТСН. Ей назначили залог в размере 33 млн гривен (59 млн рублей). Прокуратура же настаивала на $1 млн (77 млн рублей).

Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен, — заявил судья.

Эта мера не предполагает заключение Тимошенко под стражу до фактической передачи средств. На нее также наложили ряд ограничений: запрет на выезд за пределы Киевской области, обязанность уведомлять о смене адреса и работы, ограничение контактов с рядом депутатов, а также сдача заграничного паспорта.

Ранее депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник заявила, что новые коррупционные обвинения против Тимошенко стали последней каплей в вопросе финансирования Киева. Она призвала перенаправить деньги польских налогоплательщиков на решение внутренних проблем и улучшение жизни граждан. Коррупцию на Украине депутат сравнила с бездонной пропастью.

