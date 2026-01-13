Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 01:35

«Я был прав»: Медведев отреагировал на проект США о захвате Гренландии

Медведев указал на свою правоту в вопросе претензий США на Гренландию

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на странице в соцсети MAX подтвердил появление инициативы о присоединении Гренландии к Соединенным Штатам. Законопроект, предполагающий «аннексию и предоставление статуса штата» крупнейшему острову мира, был внесен в Конгресс США.

Я был прав: законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата» США только что внесли в американский Конгресс, — написал Медведев.

Документ, автором которого является республиканец Рэнди Файн, формально позволил бы администрации президента США предпринять шаги для включения Гренландии в состав страны. Законопроект, в случае одобрения, предоставит президенту США Дональду Трампу широкие полномочия для любых действий по присоединению Гренландии. Единственным условием станет обязанность главы государства отчитаться перед конгрессом о необходимых законодательных поправках.

Ранее Медведев уже иронично высказывался на эту тему, заявляя, что такой шаг мог бы быть «полезен для оздоровления мирового климата». Он также советовал американской стороне поторопиться, чтобы опередить гипотетический «референдум о присоединении к России».

