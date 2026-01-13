Личная жизнь, отказ от дочери, комедия об СВО: где сейчас Александр Головин

Личная жизнь, отказ от дочери, комедия об СВО: где сейчас Александр Головин

Во вторник 13 января звезда сериала «Кадетство» Александр Головин отмечает 37-й день рождения. Как сложилась личная жизнь и карьера актера, говорил ли он об СВО?

Чем прославился Головин

Александр Головин появился на свет 13 января 1989 года в чешском городе Брно. С девятилетнего возраста он начал свою карьеру в модельном агентстве, которое возглавлял дизайнер Вячеслав Зайцев. В этом агентстве он осваивал хореографию и актерское мастерство.

Известность к нему пришла благодаря роли Максима Макарова в сериале «Кадетство». Кроме того, он участвовал в таких фильмах, как «Повелитель луж», «Папины дочки», «Крыша», «12 месяцев», «Женщины против мужчин», «Гражданин Никто», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Спайс бойз», «Чиновник», «Позывной Журавлик», «Не одна дома», «Где наши деньги?», «Фарма», «В потоке трех стихий» и других.

Всего в его фильмографии более 90 работ.

Как сложилась личная жизнь Головина

Во время съемок фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» в 2017 году у Александра Головина завязались отношения с гримером Светланой Белогуровой. В 2018 году у них родилась дочь Оливия, но в 2019 году Светлана сообщила, что актер отказался от ребенка.

«Я звонила ему, писала. Единственное, что недавно он ответил мне следующее: „Свет, я не против сделать ДНК-тест“. Меня удивляет то, что еще некоторое время назад мы с ним выбирали имя малышке, а потом он стал сомневаться в своем отцовстве», — рассказала Белогурова в передаче «Пусть говорят».

В 2019 году экспертиза ДНК подтвердила отцовство, после чего суд постановил, что Головин должен платить алименты на свою дочь.

В 2023 году актер связал себя узами брака с коллегой Александрой Поповой. Их знакомство произошло на съемках документального фильма о футболистах Александре Кокорине и Павле Мамаеве.

Высказывался ли Головин об СВО

Александр Головин не высказывался о спецоперации, однако в апреле 2023 года посетил московский пункт отбора на контрактную службу, выразив поддержку москвичам, решившим отправиться в зону боевых действий.

Артист встретился с волонтерами и познакомился с работниками центра, которые провели для него экскурсию по зданию. Головин отметил, что в пункте созданы комфортные условия для посетителей. Он также обратил внимание на то, что новички, с которыми он беседовал, стремятся «защищать Родину и добросовестно служить».

«Очень приятно, что разный возраст: и взрослые, и молодые. Желаю им только успехов, чтобы возвращались живыми и здоровыми. Настоящие мужчины, защитники Родины», — говорил Головин «Комсомольской правде».

Чем сейчас занимается Головин

Александр Головин продолжает свою карьеру в кино и театре. В настоящее время он участвует в постановке «Форс-мажор».

В 2025 году актер снялся в комедиях «Мой папа — медведь», «Не одна дома — 2», «Афоня» и «Клевый YLove». В скором времени также можно будет увидеть картины «Большая волна», «Родительский дом», «45 дней до победы», «Совок», «Приключения желтого чемоданчика» и «Литра 2.0» с Головиным.

Кроме того, Головин задействован в съемках комедии об СВО. В ноябре прошлого года в пресс-службе Института развития интернета сообщили, что картина, получившая название «Обратная сторона медали», будет повествовать о службе и быте добровольцев в зоне проведения СВО.

«Сериал „Обратная сторона медали“ рассказывает о группе добровольцев, которая прибывает в зону боевых действий. Новичков назначают в подчинение опытному бойцу с позывным Куба, который не хочет возиться с новобранцами, но подчиняется приказу своего прямого командира. Их первой задачей становится оборудование пункта временной дислокации в разбитом доме. Так начинаются будни молодых бойцов под присмотром опытных командиров», — рассказали в пресс-службе ИРИ.

Отмечается, что добровольцы представляют собой весьма разношерстную компанию. У каждого есть свои личные переживания, стремления и желания. Оказавшись в зоне боевых действий, они поначалу допускают много ошибок, попадают по незнанию в опасные, курьезные и абсурдные ситуации, но постепенно учатся и набираются опыта.

«„Обратная сторона медали“ — это история о том, как люди разных социальных слоев, интересов и национальностей, находясь на фронте, обретают крепкую дружбу», — подчеркивается в пресс-релизе.

