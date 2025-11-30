День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 02:38

Головин помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче чемпионата Франции

«Монако» обыграл ПСЖ со счетом 1:0 в чемпионате Франции по футболу

Александр Головин Александр Головин Фото: MANDOGA MEDIA/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в матче чемпионата Франции. Российский полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей.

Единственный мяч на 68-й минуте забил Такуми Минамино. На 80-й минуте игры капитан хозяев Тило Керер получил красную карточку.

Несмотря на поражение, парижская команда сохранила первое место в турнирной таблице. «Монако» после этой победы поднялся на шестую позицию в чемпионате.

Ранее сборная Франции по футболу на своем поле разгромила команду Украины в матче пятого тура квалификации чемпионата мира — 2026. Уточняется, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу французов.

До этого экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал NEWS.ru, что матч «Балтика» — «Спартак» получился сложным для обеих команд. По его мнению, красно-белые имели преимущество по потенциалу и качеству игроков, а калининградцы — по самоотдаче и командным действиям.

Кроме того, агент российского футболиста Алексея Батракова Вадим Шпинев рассказал, что спортсмен отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей). По его словам, 20-летний хавбек не намерен завершать выступления ради заработков, несмотря на предложения, сопоставимые с условиями для звезд уровня Криштиану Роналду.

ПСЖ
результаты
Александр Головин
Монако
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Краснодарский аэропорт прекратил принимать самолеты
Рота ВСУ отказалась выполнять боевые задачи под Красным Лиманом
SHOT узнал о взрывах на юге России
Российский аэропорт закрылся для самолетов
В России предложили ввести родительскую зарплату
Головин помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче чемпионата Франции
Глава МИД Франции раскрыл, когда ЕС может принять решение по активам РФ
«Гордость страны»: трехкратный призер ЧМ высказался о конфликте Большунова
Скрытый саботаж: исправляем главные ошибки в постели. Ликбез от сексолога
Турецкий МИД прокомментировал инциденты с атаками на танкеры
Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
МИД Франции высказался о коррупционных делах на Украине
Стала известна реакция Ермака на свою отставку
Миллиардер в США построил огромное убежище на случай конца света
Ставшая звездой в TikTok блокадница скончалась на 105-м году жизни
«Дни сочтены»: в Раде оценили положение Зеленского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 ноября 2025 года
Самолет ВСУ перевез военную технику из Израиля
Украинский дрон ударил по жилым домам в Донецке
Приметы 30 ноября: Григорий Зимоуказатель — провожаем осень, встречаем зиму
Дальше
Самое популярное
Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо
Общество

Правильная тушеная картошка с говядиной: бульон без лохмотьев и мягкое мясо

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.