Головин помог «Монако» обыграть ПСЖ в матче чемпионата Франции «Монако» обыграл ПСЖ со счетом 1:0 в чемпионате Франции по футболу

Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Пари Сен-Жермен» со счетом 1:0 в матче чемпионата Франции. Российский полузащитник Александр Головин отметился голевой передачей.

Единственный мяч на 68-й минуте забил Такуми Минамино. На 80-й минуте игры капитан хозяев Тило Керер получил красную карточку.

Несмотря на поражение, парижская команда сохранила первое место в турнирной таблице. «Монако» после этой победы поднялся на шестую позицию в чемпионате.

Ранее сборная Франции по футболу на своем поле разгромила команду Украины в матче пятого тура квалификации чемпионата мира — 2026. Уточняется, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу французов.

До этого экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал NEWS.ru, что матч «Балтика» — «Спартак» получился сложным для обеих команд. По его мнению, красно-белые имели преимущество по потенциалу и качеству игроков, а калининградцы — по самоотдаче и командным действиям.

Кроме того, агент российского футболиста Алексея Батракова Вадим Шпинев рассказал, что спортсмен отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей). По его словам, 20-летний хавбек не намерен завершать выступления ради заработков, несмотря на предложения, сопоставимые с условиями для звезд уровня Криштиану Роналду.