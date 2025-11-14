Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 05:28

Сборная Франции по футболу разгромила команду Украины

Сборная Франции со счетом 4:0 обыграла Украину и вышла на чемпионат мира — 2026

Фото: Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сборная Франции по футболу на своем поле разгромила команду Украины в матче пятого тура квалификации чемпионата мира — 2026. Уточняется, что встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу французов.

Два гола забил Килиан Мбаппе, по одному мячу оформили Майкл Олисе и Уго Экитике. При этом, как выяснилось, сборная Франции по итогам пяти туров квалификации заработала 13 очков и вышла на чемпионат мира 2026 года. Украина же потеряла право побороться за путевку на турнир.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в гостевом матче отборочного турнира на ЧМ по футболу 2026 года с командой Ирландии. Это произошло после того, как он ударил защитника ирландской команды Дару О'Ши локтем. В итоге Роналду был удален с поля на 61-й минуте.

До этого выяснилось, что Криштиану Роналду и нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси установили мировые рекорды в течение одного дня в матчах своих национальных сборных. Роналду оформил дубль во встрече с Венгрией, завершившейся со счетом 2:2, и превзошел достижение по количеству голов в отборочных турнирах чемпионата мира, доведя этот показатель до 41 гола.

Сборная Франции по футболу разгромила команду Украины
