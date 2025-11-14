Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 03:43

Роналду получил красную карточку в матче против Ирландии

Роналду удалили на 61-й минуте матча отбора на чемпионат мира по футболу

Криштиану Роналду Криштиану Роналду Фото: Revierfoto/Global Look Press
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил прямую красную карточку в гостевом матче отборочного турнира на ЧМ по футболу 2026 года с командой Ирландии. Это произошло после того, как он ударил защитника ирландской команды Дару О'Ши локтем.

В итоге Роналду был удален с поля на 61-й минуте. Сборная Ирландии, как подчеркивается, ведет со счетом 2:0. При этом команда Португалии лидирует в турнирной таблице группы F с 10 очками.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. По словам спортсмена, следующим летом, когда состоится главное международное футбольное соревнование, ему будет 41 год. При этом завершение карьеры Роналду в шутку спрогнозировал через 10 лет, поскольку находится в хорошей физической форме.

До этого выяснилось, что Криштиану Роналду и нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси установили мировые рекорды в течение одного дня в матчах своих национальных сборных. Роналду оформил дубль во встрече с Венгрией, завершившейся со счетом 2:2, и превзошел достижение по количеству голов в отборочных турнирах чемпионата мира, доведя этот показатель до 41 гола.

