15 октября 2025 в 11:20

Роналду и Месси стали мировыми рекордсменами в один день

Месси и Роналду в матчах сборных установили два новых рекорда

Криштиану Роналду и Лионель Месси Криштиану Роналду и Лионель Месси Фото: www.imagephotoagency/Global Look Press

Португальский нападающий Криштиану Роналду и аргентинский футболист Лионель Месси установили мировые рекорды в течение одного дня в матчах своих национальных сборных, передает Moneycontrol. Роналду оформил дубль во встрече с Венгрией, завершившейся со счетом 2:2, и превзошел достижение по количеству голов в отборочных турнирах чемпионата мира, доведя этот показатель до 41 гола.

Сборная Аргентины в товарищеской игре одержала победу над командой Пуэрто-Рико с разгромным счетом 6:0. Месси отдал две голевые передачи, что позволило ему стать рекордсменом по количеству результативных передач на уровне национальных команд. Теперь на счету 38-летнего аргентинского футболиста 60 ассистов в играх за сборную. Этот результат позволил ему обойти американца Лэндона Донована и бразильца Неймара, у каждого из которых было зафиксировано по 58 голевых передач.

40-летний Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пять раз побеждал в Лиге чемпионов, а также признан лучшим бомбардиром в истории мирового футбола по официальным матчам. Месси лидирует по количеству полученных «Золотых мячей» — восемь наград. Он также шестикратный обладатель «Золотой бутсы» и лучший бомбардир в истории чемпионата Испании.

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук ранее поделился мнением о выступлениях аргентинского футболиста Лионеля Месси в клубе «Интер Майами». Он отметил, что за игрой аргентинца приятно наблюдать. По словам Миранчука, его коллега демонстрирует качественную игру.

футбол
спорт
Лионель Месси
Криштиану Роналду
