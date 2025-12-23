В США дети разбили автомобиль и испугались мер со стороны Санта-Клауса

В американском штате Огайо трое подростков украли автомобиль, вдохновившись видео на YouTube, и едва не лишились рождественских подарков от Санты, сообщает телеканал Fox News. Журналисты уточнили, что нарушители за рулем попытались скрыться от полиции, но им это не удалось.

Неопытные водители не справились с управлением и врезались в дом. Оказавшись в руках правоохранителей, мальчики пришли в отчаяние. На допросе юные правонарушители выразили опасения, что после содеянного им не получить подарки от Санта-Клауса на Рождество.

До этого Национальная гвардия США была вынуждена присоединиться к подавлению молодежных беспорядков в Вашингтоне, сообщает полиция округа Колумбия. По данным правоохранительного органа, на месте массовых нарушений общественного порядка были задержаны несколько человек, после чего толпу удалось рассеять. Инцидент произошел во время традиционных хеллоуинских празднований в американской столице.

Тем временем в округе Пирс штата Вашингтон был арестован 13-летний подросток по обвинению в хранении огнестрельного оружия и угрозах убийством. Поводом для задержания стали его публикации в социальных сетях, где он писал о намерении устроить массовое убийство.