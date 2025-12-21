Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 14:57

Кержаков привел доказательства, что ФИФА перепишет на него гол 2005 года

Кержаков привел текст письма ФИФА об авторстве гола в матче с Германией

Бывший нападающий сборной России по футболу Александр Кержаков в Telegram-канале привел отрывок из письма Международной федерации футбола об авторстве второго гола российской сборной в матче с Германией 2005 года. По словам футболиста, он сделал это «по многочисленным просьбам».

Проверив опубликованные и консолидированные данные в онлайн-источниках, мы видим, что фактическое право на гол действительно принадлежит Кержакову, — говорится в сообщении.

Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Отмечается, что таким образом бывший нападающий петербургского «Зенита» догнал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу (31 гол) в списке лучших бомбардиров сборной России.

Журналист Иван Карпов заявил, что Кержаков направил обращение в Российский футбольный союз. За ходом рассмотрения обращения следит генеральный секретарь союза Максим Митрофанов. В связи с этим главный тренер сборной России Валерий Карпин с иронией отметил, что теперь ему «придется следить и за Кержаковым».

