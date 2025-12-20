Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 17:25

«Если хотите убедиться»: Кержаков обратился к пошутившему над ним Карпину

Кержаков заявил, что готов к вызову в российскую сборную

Александр Кержаков Александр Кержаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в беседе со Sport24 заявил, что даже в 43 года готов к вызову в национальную команду. В связи с этим он обратился к главному тренеру Валерию Карпину, который недавно пошутил по поводу статистики лучших бомбардиров в истории российской сборной.

Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти восемь с половиной лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы, — подчеркнул Кержаков.

Ранее ФИФА подтвердила, что именно Кержаков, а не Андрей Аршавин, забил гол за сборную РФ в товарищеском матче с Германией в 2005 году. Таким образом, футболист догнал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу в списке лучших бомбардиров национальной сборной. В связи с этим Карпин с иронией отметил, что теперь ему «придется следить и за Кержаковым».

До этого российский вратарь футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов стал главным героем финального матча за Межконтинентальный кубок ФИФА против бразильского «Фламенго». В серии пенальти голкипер первым в мировой истории футбола отразил четыре удара подряд, установив новый рекорд.

Александр Кержаков
Валерий Карпин
Россия
сборные
футбол
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная причина возгорания в доме на востоке Москвы
«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом
Мурал с Путиным появился в столице ЦАР
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова
Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт
Вскрылись нелицеприятные вещи об убитой в Дубае стюардессе
Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»
«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой
Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии
«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина
На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Пушков назвал «три кита» европейской политики
«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским
Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС
Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать
«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого
Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа
В Якутии зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.