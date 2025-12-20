«Если хотите убедиться»: Кержаков обратился к пошутившему над ним Карпину Кержаков заявил, что готов к вызову в российскую сборную

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков в беседе со Sport24 заявил, что даже в 43 года готов к вызову в национальную команду. В связи с этим он обратился к главному тренеру Валерию Карпину, который недавно пошутил по поводу статистики лучших бомбардиров в истории российской сборной.

Валерий Георгиевич, мне самому прекрасно удается за собой следить все эти восемь с половиной лет, как я закончил карьеру. Если хотите в этом убедиться, то вызывайте на следующие сборы, — подчеркнул Кержаков.

Ранее ФИФА подтвердила, что именно Кержаков, а не Андрей Аршавин, забил гол за сборную РФ в товарищеском матче с Германией в 2005 году. Таким образом, футболист догнал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу в списке лучших бомбардиров национальной сборной. В связи с этим Карпин с иронией отметил, что теперь ему «придется следить и за Кержаковым».

