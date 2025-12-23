Самолет ВМС Мексики потерпел крушение В Техасе потерпел крушение во время посадки самолет ВМС Мексики

Самолет Министерства военно-морских сил Мексики потерпел крушение при заходе на посадку в районе города Галвестон в американском штате Техас, сообщается на странице ведомства в соцсети Х. Там уточнили, что судно выполняло миссию по оказанию медицинской помощи.

Министерство военно-морских сил Мексики сообщает, что самолет ведомства, выполнявший миссию по оказанию медицинской помощи <…>, потерпел аварию во время захода на посадку в районе Галвестона, штат Техас, — говорится в публикации.

На борту находились восемь человек — два пилота и шесть пассажиров, включая ребенка. Выяснилось, что самолет упал в залив Галвестон.

