Появились подробности крушения самолета в Ивановской области

Потерпевший крушение Ан-22 в Ивановской области разбился в районе Уводского водохранилища, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным источника, в воде обнаружены фрагменты воздушного судна. На борту находились семь человек. Самолет выполнял плановый полет после ремонта.

По предварительным данным, в Ивановской области потерпел крушение самолет Ан-22. На борту находились семь человек, — уточнил собеседник.

Ранее российские страховые компании сообщили об увеличении числа инцидентов с повреждением самолетов на земле во время технического обслуживания и буксировки. Среди причин называются снижение квалификации персонала, нехватка опытных специалистов и устаревшее оборудование, при этом затраты на ремонт выросли втрое с 2021 года из-за санкций.

До этого во Флориде произошла авиакатастрофа спортивно-пилотажного самолета, упавшего на территории аэропорта Кистоун. Экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание. Для расследования инцидента привлекли федеральные органы США. Точно число пострадавших неизвестно.