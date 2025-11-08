Авиакатастрофа произошла в одном из аэропортов в США

Авиакатастрофа произошла в одном из аэропортов в США Спортивно-пилотажный самолет рухнул в аэропорту Кистоун во Флориде

В американском штате Флорида произошла авиационная катастрофа с участием спортивно-пилотажного самолета. Инцидент случился на территории аэропорта Кистоун во время выполнения полета, сообщил шериф округа Брэдфорд Гордон Смит на своей странице в социальных сетях.

Сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Им удалось быстро ликвидировать возгорание, возникшее после падения воздушного судна. Территория, где произошел инцидент, была взята под полный контроль.

Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США были уведомлены о произошедшем, — написал шериф.

В настоящее время точное количество жертв авиационного происшествия не сообщается. Специалисты проводят осмотр места катастрофы и собирают доказательства для расследования.

Ранее сообщалось, что вблизи города Бабануса в штате Западный Кордофан произошло крушение военно-транспортного самолета из-за технической неисправности. Весь экипаж погиб, точное количество людей на борту и их национальная принадлежность не уточнялись.