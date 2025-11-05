В Судане произошло крушение военного самолета

Вблизи города Бабануса в штате Западный Кордофан произошло крушение военно-транспортного самолета из-за технической неисправности, передает Sudan Tribune со ссылкой на заявление 22-й пехотной дивизии армии Судана. Весь экипаж погиб, точное количество людей на борту и их национальная принадлежность не уточняются.

По информации газеты, в регионе активно используются авиационные средства для ударов по позициям вооруженной группировки «Силы быстрого реагирования» (СБР). Также с их помощью осуществляется доставка снабжения в окруженные армейские подразделения в Бабанусе. По сообщению военных, после выполнения задачи по транспортировке грузов самолет из-за «неисправности в правом крыле» потерял управление, загорелся и потерпел крушение.

СБР утверждают, что сбили военный самолет Ил над Бабанусой и опубликовали видео горящих обломков, однако не предоставили дополнительных доказательств. По информации Sudan Tribune, движение, вероятно, попытается вновь захватить город, который уже более полутора лет находится в осаде.

Гражданская война в Судане началась 15 апреля 2023 года. В этот день СБР атаковали множество баз суданской армии по всей стране, включая столицу Хартум. Вскоре боевые действия распространились и на другие регионы страны.

Ранее сообщалось, что Судан надеется на усиление поддержки России после потери контроля над Эль-Фаширом. Посол Мухаммед Сирадж подчеркнул, что Москва остается надежным союзником. Судан нуждается в гуманитарной помощи, включая продовольствие, воду, медикаменты и мобильные госпитали.