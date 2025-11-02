Судан обратился к России после потери одного из городов

Судан обратился к России после потери одного из городов Судан рассчитывает на дополнительную помощь от России после потери Эль-Фашера

Судан рассчитывает, что Россия нарастит помощь после потери контроля над городом Эль-Фашер 26 октября, сообщил посол страны в РФ Мухаммед Сирадж в комментарии «Известиям». По его словам, Москва с начала конфликта выступает надежным союзником Хартума и помогает государству на международной арене.

Россия также оказывала гуманитарную помощь, однако в нынешней ситуации Судан рассчитывает на дальнейшее увеличение поддержки по всем направлениям со стороны дружественных стран, таких как Россия, — подчеркнул дипломат.

Сирадж уточнил, что стране сейчас необходима гуманитарная помощь, поставки продовольствия, воды, медикаментов и мобильных госпиталей. Посол также призвал оказать давление на силы быстрого реагирования, чтобы они соблюдали нормы международного гуманитарного права.

Вооруженные формирования на протяжении более полутора лет использовали голод как оружие, распространяя среди жителей Эль-Фашера голод, болезни и истощение, — отметил Сирадж.

Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что около 130 тысяч детей оказались в критическом положении из-за голода, болезней и насилия в Эль-Фашир. Специалисты назвали город «эпицентром детских страданий» и потребовали немедленного гуманитарного доступа.