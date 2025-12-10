ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 03:09

Военный самолет Ил-76 разбился в Судане

AFP: в Судане потерпел крушение военный самолет Ил-76

Ил-76 Ил-76 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане, все члены экипажа погибли, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник. По данным журналистов, перед инцидентом произошла техническая неисправность, какая именно — не уточняется.

Самолет Ил-76 упал после того, как пытался приземлиться на авиабазе «Осман Дигна», — цитирует агентство слова источника.

Тем временем военно-транспортный самолет Ан-22 потерпел крушение в Фурмановском районе Ивановской области 9 декабря. На борту воздушного судна находились семь членов экипажа. Падение произошло в районе Уводского водохранилища. Лайнер выполнял плановый полет после завершения ремонтных работ.

В правительстве Ивановской области информировали, что на месте авиапроисшествия создан оперативный штаб, там велись активные поисково-спасательные мероприятия. Для расследования причин трагедии к месту падения оперативно вылетела специальная комиссия от командования Военно-космических сил России. Также к работам были привлечены силы и средства МЧС РФ.

