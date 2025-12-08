На всей территории африканской страны пропало электричество Al Arabiya: электричество пропало во всем Судане из-за технической неисправности

Электричество пропало во всем Судане из-за технической неисправности, сообщил телеканал Al Arabiya. Сбой связан с работой плотины Мерове на севере страны. Специалисты начали восстановительные работы.

Электричество отключилось во всем Судане из-за неисправности на плотине Мерове, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что причиной масштабных отключений электричества в регионе стали неблагоприятные погодные условия. Он отметил, что проблемы коснулись Мелитополя и Бердянска, а также Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов.

До этого около 30 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за аварии, которая произошла вечером 5 декабря. Причиной стала неполадка на линии электропередачи, расположенной в горных районах региона.

В начале декабря в подмосковном городе Раменское произошел сбой в электроснабжении. Десятки жилых домов остались без света из-за аварии. Аварийные службы оперативно приступили к восстановительным работам на поврежденной сети.