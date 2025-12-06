Почти 30 тыс. россиян остались без света в Дагестане

Около 30 тыс. человек остались без света в Дагестане из-за аварии, которая произошла вечером 5 декабря, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Причиной стала неполадка на линии электропередачи, расположенной в горных районах региона.

В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Дагестану от диспетчеров ЕДДС поступили сообщения о том, что в 55 населенных пунктах республики зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения в результате замыкания на линии. В зону отключения попадают три муниципальных района — Цунтинский район, Тляратинский район и Бежтинский участок, — говорится в сообщении.

Электричество полностью восстановили в Тляратинском районе к 21:50 по московскому времени. Тем не менее электроснабжение остается нарушенным в двух муниципальных образованиях, где без света остаются 55 сел.

Ранее в подмосковном городе Раменское произошел сбой в электроснабжении. Десятки жилых домов остались без электричества из-за аварии. Аварийные службы оперативно приступили к восстановительным работам на поврежденной сети.