Блэкаут в Раменском оставил десятки домов без света и лифтов

Блэкаут в Раменском оставил десятки домов без света и лифтов SHOT: десятки домов в Раменском остались без электричества из-за аварии

В подмосковном городе Раменское произошел блэкаут, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что в результате аварии без электричества остались десятки жилых домов.

Аварийные службы оперативно приступили к восстановительным работам на поврежденной сети, подчеркнули в источнике. Специалисты обещают возобновить энергоснабжение в ближайшее время.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области полностью отключили электроснабжение. Отмечается, что причиной сбоя со светом стал мощный взрыв, прогремевший в городе.

До этого Вооруженные силы Украины намеренно ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в Рыльске Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате две котельные вышли из строя. Около трех тысяч жителей Курской области остались без электричества.

Кроме того, украинские войска ударили по электроподстанции в приграничье Курской области. По словам Хинштейна, там начался пожар, без электричества остались 16 тыс. жителей Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.