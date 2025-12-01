День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 23:52

Блэкаут в Раменском оставил десятки домов без света и лифтов

SHOT: десятки домов в Раменском остались без электричества из-за аварии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В подмосковном городе Раменское произошел блэкаут, передает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что в результате аварии без электричества остались десятки жилых домов.

Аварийные службы оперативно приступили к восстановительным работам на поврежденной сети, подчеркнули в источнике. Специалисты обещают возобновить энергоснабжение в ближайшее время.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области полностью отключили электроснабжение. Отмечается, что причиной сбоя со светом стал мощный взрыв, прогремевший в городе.

До этого Вооруженные силы Украины намеренно ударили по подстанции в микрорайоне Боровское в Рыльске Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате две котельные вышли из строя. Около трех тысяч жителей Курской области остались без электричества.

Кроме того, украинские войска ударили по электроподстанции в приграничье Курской области. По словам Хинштейна, там начался пожар, без электричества остались 16 тыс. жителей Глушковского, Рыльского и Кореневского районов.

блэкаут
электричество
Раменское
аварии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Группировка войск «Центр» отчиталась о работе в зоне СВО
Путин поставил задачи по снабжению ВС РФ всем необходимым на зиму
Эффект Долиной: как не купить квартиру у старушки-мошенницы, советы юристов
«Очень оптимистично»: США прокомментировали мирное соглашение на Украине
Поезд «Сапсан» из Петербурга задерживается в Ленобласти
«Простого солдата не жалко»: Путин указал на безразличие Киева
«Пощечины и плевки»: болельщики избили футболистов из-за проигрыша
Приметы 2 декабря: Авдей Радетель — покровитель дома и защитник от нечисти
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 2 декабря 2025 года
На главной площади Красноармейска развернули флаг России
Работа курьером, армия или срок? Что ждет Милохина при возвращении в РФ
«Инициатива в руках ВС РФ»: Путин оценил обстановку в зоне СВО
Блэкаут в Раменском оставил десятки домов без света и лифтов
В ООН высказались об атаках на танкеры в Черном море
Косачев предрек незавидную судьбу для Макрона из-за Украины
Окруженные под Красноармейском войска ВСУ ликвидированы
Дед-партизан, спор с тестем, перемирие в Газе: кто такой зять Трампа Кушнер
Сочи остался без авиасообщения
Путину доложили о старте операции по освобождению Гуляйполя
«Гибридные атаки»: ЕК хочет ввести санкции против Белоруссии
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.