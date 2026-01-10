Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 11:17

Удлинитель‑обманщик: почему дешевые модели могут превратить дом в зону риска — важные подсказки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Думаете, все удлинители одинаковы и можно смело брать самый бюджетный вариант? На деле такая экономия чревата серьезными неприятностями — от перегрева до пожара. Разберемся, почему не стоит гнаться за низкой ценой и на что действительно важно смотреть при выборе.

Внешне дешевые удлинители выглядят вполне прилично, но их начинка зачастую подводит: тонкий медный провод не выдерживает заявленной нагрузки, контакты слабнут, а пластик плавится даже от небольшого нагрева. Многие надеются, что автомат защиты убережет от беды, однако он следит за кабелем в стене, а не за жилами внутри удлинителя. Пока ток не превысит порог срабатывания, устройство будет продолжать работать и незаметно перегреваться.

Чтобы избежать рисков, выбирайте модели с толстым кабелем в упругой оплетке, обращайте внимание на вес (хороший удлинитель не бывает слишком легким) и проверяйте, чтобы номинальный ток был не менее 16 А. Не стесняйтесь спрашивать совета у продавцов — лучше потратить время на выбор, чем потом разбираться с последствиями неудачной покупки.

Ранее сообщалось, что известковый налет на раковине портит внешний вид кухни и создает ощущение неопрятности. Вместо дорогой химии можно использовать простые продукты, которые найдутся на каждой кухне. Эти методы безопасны, экономят бюджет и реально возвращают сантехнике первозданный блеск.

