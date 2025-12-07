ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:19

Балицкий раскрыл причину масштабных отключений в Запорожской области

Балицкий: причиной масштабных отключений в Запорожье стали погодные условия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Причиной масштабных отключений электричества в Запорожской области стали неблагоприятные погодные условия, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, полное восстановление электроснабжения региона займет примерно два часа.

Авария на сетях электроснабжения. <…> По прогнозам энергетиков, полное восстановление электроснабжения займет около двух часов. Причиной отключения стали неблагоприятные погодные условия, — написал Балицкий.

Губернатор отметил, что проблемы с электричеством коснулись Мелитополя и Бердянска, а также Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме.

Ранее глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявлял, что на улучшение состояния энергосистемы Украины уйдут недели. По его словам, ситуация с электроснабжением сложная, продолжительность отключений электроэнергии составляет 12–16 часов, в то время как изначально планировалось, что они будут длиться не дольше 8 часов.

Россия
Запорожская область
отключения
ремонт
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Священник развеял суеверия о связи душ и могил усопших
Конгресс США обвинили в утрате контроля над Трампом
Эрмитаж пошел на небывалые меры после ЧП в Лувре
Шесть человек пострадали в ДТП в Электростали
Построенную для майнинга электростанцию «закрыли» в Волгограде
Появились кадры пожара на складе около крупнейшей и старейшей ТЭЦ Сибири
В Красноярске возле ТЭЦ-1 горят склады
Непокрытые бегуньи подставили организаторов марафона в Иране
Медведь перевозбудился от морковки и напал на дрессировщика
Пьяный подросток «оформил» инспектору поездку на квадроцикле
Таксист залил пассажира из перцового баллончика
На МКС состоялась смена командира станции
Жизнерадостная собака прокатилась на скейте по улицам Казани
Тысячи ангарчан могут остаться без тепла в преддверии 30-градусных морозов
Властям ФРГ посоветовали попросить Путина снова поставлять газ
Одиночество, съемное жилье, слухи об опухоли: как живет Анатолий Лобоцкий
Новый ТЦ поставил жителей Петербурга в неудобное положение
Рецепт-находка для ленивых: сырные шарики без выпечки
«Следует идеям Путина»: в Германии взвыли от новых планов Трампа
«Локомотив» обыграл «Сочи» в гостевом матче
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.