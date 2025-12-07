Балицкий раскрыл причину масштабных отключений в Запорожской области

Причиной масштабных отключений электричества в Запорожской области стали неблагоприятные погодные условия, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. По его словам, полное восстановление электроснабжения региона займет примерно два часа.

Авария на сетях электроснабжения. <…> По прогнозам энергетиков, полное восстановление электроснабжения займет около двух часов. Причиной отключения стали неблагоприятные погодные условия, — написал Балицкий.

Губернатор отметил, что проблемы с электричеством коснулись Мелитополя и Бердянска, а также Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского, Каменско-Днепровского муниципальных округов. Ремонтные бригады работают в усиленном режиме.

Ранее глава компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявлял, что на улучшение состояния энергосистемы Украины уйдут недели. По его словам, ситуация с электроснабжением сложная, продолжительность отключений электроэнергии составляет 12–16 часов, в то время как изначально планировалось, что они будут длиться не дольше 8 часов.