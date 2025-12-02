День матери
02 декабря 2025 в 05:36

Судан предложил России создать военную базу в Красном море

WSJ: Судан предложил России разместить военную базу в Красном море

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
Судан якобы предложил России создать военную базу в Красном море, передает газета The Wall Street Journal. Реализация проекта позволит Москве получить постоянный доступ к важным морским коммуникациям, подчеркнули в источнике.

Сделка, если она состоится, станет стратегическим преимуществом для Москвы <…> Это станет тревожным событием для США, которые стремятся не допустить контроля России и Китая над африканскими портами, — сказано в публикации.

Отмечается, что проект соглашения, представленный российской стороне в октябре, рассчитан на 25 лет. Согласно его условиям, Россия получит право разместить до 300 военнослужащих и четырех кораблей в портовом городе Порт-Судан.

Ранее посол страны в РФ Мухаммед Сирадж заявил, что Судан рассчитывает, что Россия нарастит помощь после потери контроля над городом Эль-Фашир. По его словам, Москва с начала конфликта выступает надежным союзником Хартума и помогает государству на международной арене.

До этого детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в Эль-Фашире около 130 тыс. детей оказались в критическом положении из-за голода, болезней и насилия. Специалисты назвали город «эпицентром детских страданий» и потребовали немедленного гуманитарного доступа.

