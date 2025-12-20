Новый год-2026
Трамп озвучил, куда отправится перед новым раундом переговоров по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп сообщил о своем предстоящем рабочем визите в штат Флорида. Короткое заявление он сделал журналистам на лужайке Белого дома перед отлетом в Северную Каролину, где должен был выступить с экономической речью.

Поездка во Флориду планируется в период, когда в городе Майами должен начаться новый раунд многосторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса. Трамп пояснил, что его визит связан преимущественно с рабочими встречами, в том числе с представителями страховых компаний.

Целью этих консультаций, по словам президента, является поиск способов значительного снижения тарифов на медицинское страхование для граждан. Он также обозначил альтернативу: в случае неудачи на переговорах с компаниями администрация рассмотрит возможность прямых выплат населению для самостоятельной покупки страховок.

Мы собираемся на короткое время во Флориду, в основном по работе. У нас запланировано много встреч, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что совещание спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа с украинскими и европейскими представителями в Майами успешно завершилось. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил продуктивность состоявшегося диалога.

Дональд Трамп
планы
визиты
Флорида
