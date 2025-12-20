Трамп озвучил, куда отправится перед новым раундом переговоров по Украине

Трамп озвучил, куда отправится перед новым раундом переговоров по Украине Трамп анонсировал свой визит во Флориду, где пройдут переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о своем предстоящем рабочем визите в штат Флорида. Короткое заявление он сделал журналистам на лужайке Белого дома перед отлетом в Северную Каролину, где должен был выступить с экономической речью.

Поездка во Флориду планируется в период, когда в городе Майами должен начаться новый раунд многосторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса. Трамп пояснил, что его визит связан преимущественно с рабочими встречами, в том числе с представителями страховых компаний.

Целью этих консультаций, по словам президента, является поиск способов значительного снижения тарифов на медицинское страхование для граждан. Он также обозначил альтернативу: в случае неудачи на переговорах с компаниями администрация рассмотрит возможность прямых выплат населению для самостоятельной покупки страховок.

Мы собираемся на короткое время во Флориду, в основном по работе. У нас запланировано много встреч, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что совещание спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа с украинскими и европейскими представителями в Майами успешно завершилось. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров отметил продуктивность состоявшегося диалога.