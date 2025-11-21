Появились новые подробности авиакатастрофы на Dubai Airshow На Dubai Airshow объявили эвакуацию после крушения индийского самолета

После крушения индийского военного истребителя с авиавыставки Dubai Airshow начали эвакуировать посетителей, сообщает ТАСС. На месте происшествия работают экстренные службы.

Место происшествия окутано огнем и дымом. Пожарные и спасательные службы приступили к тушению пламени.

В то же время индийское агентство ANI подтвердило, что крушение потерпел истребитель Tejas ВВС Индии. Источники в Минобороны сообщили журналистам, что судьба пилота все еще остается неизвестной.

Дальнейшие подробности, в том числе судьба пилота, выясняются, — говорится в материале.

Ранее в Сети появилось видео с моментом падения самолета. По предварительным данным, крушение потерпел лайнер Tejas. На ролике видно, как борт резко влетел в землю и взорвался. Очевидцы, снимающие происходящее, закричали в ужасе после увиденного. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее частный самолет с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в горной местности Японии. Инцидент произошел утром 18 ноября неподалеку от деревни Хосино в префектуре Фукуока. Никто из находившихся на борту людей не выжил. Возраст погибших пассажиров составлял от 50 до 70 лет.