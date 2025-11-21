Международный муниципальный форум стран БРИКС
Появились новые подробности авиакатастрофы на Dubai Airshow

На Dubai Airshow объявили эвакуацию после крушения индийского самолета

Крушение самолета на авиасалоне Dubai Airshow 2025 Крушение самолета на авиасалоне Dubai Airshow 2025 Фото: Ирина Карабут/ТАСС
После крушения индийского военного истребителя с авиавыставки Dubai Airshow начали эвакуировать посетителей, сообщает ТАСС. На месте происшествия работают экстренные службы.

Место происшествия окутано огнем и дымом. Пожарные и спасательные службы приступили к тушению пламени.

В то же время индийское агентство ANI подтвердило, что крушение потерпел истребитель Tejas ВВС Индии. Источники в Минобороны сообщили журналистам, что судьба пилота все еще остается неизвестной.

Дальнейшие подробности, в том числе судьба пилота, выясняются, — говорится в материале.

Ранее в Сети появилось видео с моментом падения самолета. По предварительным данным, крушение потерпел лайнер Tejas. На ролике видно, как борт резко влетел в землю и взорвался. Очевидцы, снимающие происходящее, закричали в ужасе после увиденного. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее частный самолет с тремя пассажирами на борту потерпел крушение в горной местности Японии. Инцидент произошел утром 18 ноября неподалеку от деревни Хосино в префектуре Фукуока. Никто из находившихся на борту людей не выжил. Возраст погибших пассажиров составлял от 50 до 70 лет.

