Найден черный ящик разбившегося турецкого самолета

В Грузии на месте крушения военно-транспортного самолета C-130 Вооруженных сил Турции обнаружили бортовой самописец, сообщает турецкий канал NTV. По его информации, оперативные службы рассчитывают пролить свет на причины аварии благодаря содержимому черного ящика.

В ходе продолжавшихся работ в районе крушения был обнаружен бортовой самописец самолета. Ожидается, что изучение «черного ящика» прольет свет на причины аварии, — говорится в материале.

Канал отмечает, что с обломками разбившегося борта работают эксперты и готовят предварительный отчет. Собранные вещественные доказательства и обломки самолета доставят на одну из военных баз в Турции для дальнейшего исследования.

Военно-транспортный самолет C-130 Hercules разбился на территории Грузии 11 ноября. По информации Минобороны Турции, борт вылетел из Азербайджана. С первых минут после катастрофы Анкара активно взаимодействовала с Баку и Тбилиси по линии расследования причин инцидента, была объявлена поисково-спасательная операция. По данным Минобороны Турции, на борту C-130 находилось 20 военных вместе с экипажем.