23 декабря 2025 в 14:59

Ветеринар рассказал, как обезопасить себя от «елочных клещей»

Ветеринар Гламаздин: ель необходимо оставить на улице на несколько часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чтобы обезопасить себя от «елочных клещей», необходимо оставить елку на балконе или на улице на несколько часов, рассказал профессор доктор ветеринарных наук директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Игорь Гламаздин. Он отметил, что лучше всего промыть дерево водой.

«Карантин» для елки. Если позволяет погода, подержите дерево на балконе один–два дня. Клещи не любят резкой смены температуры и могут отпасть. Первые дни после установки елки будьте внимательны: периодически осматривайте пространство вокруг нее, пол и нижние ветки на наличие ползающих насекомых, — рассказал Гламаздин.

Ветеринар отметил, что раньше такие случаи были редкостью, однако в текущем году из-за плюсовой температуры не все клещи уснули или умерли. По его словам, главной опасностью являются инфекции, которые переносят такие насекомые.

Ранее сообщалось, что хвойные клещи атаковали россиян из-за аномально теплой зимы. Инциденты с клещами зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

