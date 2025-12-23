Ветеринар рассказал, как обезопасить себя от «елочных клещей» Ветеринар Гламаздин: ель необходимо оставить на улице на несколько часов

Чтобы обезопасить себя от «елочных клещей», необходимо оставить елку на балконе или на улице на несколько часов, рассказал профессор доктор ветеринарных наук директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Игорь Гламаздин. Он отметил, что лучше всего промыть дерево водой.

«Карантин» для елки. Если позволяет погода, подержите дерево на балконе один–два дня. Клещи не любят резкой смены температуры и могут отпасть. Первые дни после установки елки будьте внимательны: периодически осматривайте пространство вокруг нее, пол и нижние ветки на наличие ползающих насекомых, — рассказал Гламаздин.

Ветеринар отметил, что раньше такие случаи были редкостью, однако в текущем году из-за плюсовой температуры не все клещи уснули или умерли. По его словам, главной опасностью являются инфекции, которые переносят такие насекомые.

Ранее сообщалось, что хвойные клещи атаковали россиян из-за аномально теплой зимы. Инциденты с клещами зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.